اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يمنع غير المطعمين ضد كورونا من دخول المنشآت العامة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:02 ص
الأردن يمنع غير المطعمين ضد كورونا من دخول المنشآت العامة رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة الأردنية، منع غير المطعمين ضد لقاح كورونا من الدخول إلى أي منشأة عامة، اعتباراً من 11 يناير المقبل.

 

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء في الأردن عبر صفحتها على فيسبوك، أنه وفقاً لأمر الدفاع 35، "لن يسمح بدخول أي شخص غير حاصل على جرعتين من لقاح كورونا لأي منشأة سواء أكانت عامة أو خاصة".

 

إلى ذلك، قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم الأردنية، نجوى قبيلات، الأربعاء، إن البروتوكول الصحي لتكميلية التوجيهي سيبقى كما هو من وجوب ارتداء الكمامة وترك مسافة تباعد بين الطلبة وتلقي جرعتي اللقاح وبحال لم يتمكن الطالب من تلقي جرعتي اللقاح يمكنه إحضار فحص "بي سي آر" نتيجته سالبة للدخول إلى الامتحان.

 

وأكدت في تصريح لقناة المملكة الأردنية أن المراكز الصحية الخاصة بإجراء فحص الـ "بي سي آر" تعمل أيام الجمعة والسبت ويمكن للطلبة التوجه إليها واجراء الفحص قبل القدوم للامتحان.

 

وأشارت إلى أن 87.7% من الطلبة المتقدمين لتكميلية التوجيهي هم من متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة على وعي أولياء الأمور والطلبة بضرورة أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمواصلة التعليم الوجاهي، مبينة أن الإصابات بين الطلبة وصلت في أحد الأيام نحو 3 آلاف إصابة.

 

ويبلغ عدد المتقدمين بطلب اشتراك للامتحان التكميلي في الأردن لهذا العام نحو 95 ألف مشترك ومشتركة، فيما أنهت الوزارة استعداداتها كافة لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي لعام 2021 الذي تبدأ أولى جلساته اليوم الخميس.


الأردن

اخبار الأردن

اخر اخبار الأردن

كورونا

اخبار كورونا

لقاح كورونا في الأردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة