استمع إلى تلاوة قرآنية من سورة "يوسف" بصوت القارئ عبد القادر محمد.. فيديو

الشرقية - فتحية الديب

قدم القارئ الشيخ عبد القادر محمد السيسي بقرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بصوته الشجى تلاوة قرآنية من سورة يوسف، لقراء ومتابعي اليوم السابع.



وقال الشيخ عبد القادر 70 عاما من قرية أنشاص البصل محافظة الشرقية، أن والده توفى وهو فى الثانية من عمره، فوهبته والدته لحفظ القرآن الكريم، وأتم حفظه فى السابعة من عمره، وأخذ رسالة حفظ فى الثانية عشر من عمره ورواية ورش وقالون عن نافع فى الرابعة عشر، وتزوج فى سن صغيرة، ورزقه الله أربعة ذكور وبنتين، وذاع صيته فى القرية فى سن صغيرة، وبدأ يقرأ فى مأتم القرية وخارجها.



وأردف: أنه حرص على تحفيظ أبنائه جميعا القرآن الكريم، حيث ورث الأبناء عنه الصوت الحسن والنفس الطويل، ولم يتوقف عند هذا الحد بل أمد علمه إلى أحفاد من أبنائه الذكور والإناث، وقام بتحفيظهم القرآن الكريم، حيث تفوق الأحفاد وأصبحوا قراءً ومبتهلين وهم فى عمر الزهور.