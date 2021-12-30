استمرار تسجيل العديد من إصابات ووفيات كورونا فى انحاء العالم

عواصم عالمية أ ش أ

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات فى أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشى وباء فيروس كورونا عالميا، وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

آسيويا، فى إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 6 ملايين و190 حالة و762 حالة والوفيات إلى 131 ألفا و527 حالة.

وفى بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و584 ألفا و518 حالة والوفيات إلى 28 ألفا و63 حالة.

وفى سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 278 ألفا و409 إصابات. ولم تسجل وزارة الصحة، على مدار أمس، أى حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 825 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة ستريتس تايمز المحلية. وتعافى خلال الساعات الـ24 الماضية، 285 شخصا، ليرتفع إجمالى عدد المتعافين من الفيروس التاجى إلى 274 ألفا و808 أشخاص.

وفى إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية، 194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين و262 ألفا و351 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 144 ألفا و81 حالة. وتعافى على مدار أمس، 270 شخصا، ليرتفع إجمالى عدد المتعافين من الفيروس التاجى إلى 4 ملايين و113 ألفا و742 شخصا.

وفى أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 530 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 615 ألفًا و842 صابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 8332 حالة عقب تسجيل 8 حالات وفاة على مدار أمس.

وفى سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 419 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 586 ألفا و183 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 14 ألفا و944 حالة وفاة.

وفى بروناي، سجلت السلطات الصحية أربع حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و 465 إصابة بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 57 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أى حالات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفى بيلاروسيا، أعلنت وزارة الصحة 1493 تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 696 ألفا و220 ألفا و534 حالة والوفيات إلى 28 ألفا و250 حالة.

وفى فيتنام أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 ألفا و889 إصابة جديدة بفيروس كورونا و254 حالة وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و694 ألفا و874 حالة والوفيات إلى 31 ألفا و877 حالة.

وفى أوروبا، فى المملكة المتحدة، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 183 ألفًا و37 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجلت 57 حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات 12 مليونا و559 ألفا و926 حالة، كما بلغ إجمالى الوفيات 148 ألفا و89 حالة وفاة.

وفى إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 136 حالة وفاة، و98 ألفا و30 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليبلغ إجمالى الوفيات المسجلة هنالك 137 ألفا و91 حالة، وإجمالى الإصابات التراكمى 5 ملايين و845 ألفا و428 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة اليونانية 72 حالة وفاة، و28 ألفا و828 إصابة خلال الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و636 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى مليون و49 ألفا و936 إصابة.

وفى البرتغال، سجلت وزارة الصحة خلال الأخير 12 حالة وفاة، و26 ألفا و 867 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره فى البرتغال إلى 18 ألفا و823 حالة، بينما وصل إجمالى الإصابات إلى مليون و242 ألفا و545 إصابة.

وفى قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3002 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة ارتفع إلى 175 ألفا و687 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 633 حالة بعد تسجيل 5 وفيات على مدار أمس.

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 1804 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى مليون و 195 ألفًا و 198 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 12 ألفًا و 665 حالة عقب تسجيل 20 حالة وفاة على مدار أمس.

وفى بولندا، سجلت السلطات الصحية، 15 ألفا و571 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين و80 ألفا و282 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 794 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 95 ألفا و707 حالات. وتعافى على مدار أمس، 6 آلاف و788 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس التاجى إلى 3 ملايين و602 ألف و702 أشخاص.

وفى التشيك، سجلت السلطات الصحية، 9 آلاف و89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و463 ألفا و780 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 35 ألفا و975 حالة. وتعافى على مدار أمس، 331 شخصا، ليرتفع إجمالى عدد المتعافين من الفيروس التاجى إلى 2 مليون و298 ألفا و461 شخصا.

وفى بلجيكا، سجلت السلطات الصحية 9 آلاف و965 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 2 مليون و62 ألفا و836 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 28 ألفا و250 حالة. وتعافى على مدار أمس، 17 ألفا و293 شخصا، ليرتفع إجمالى عدد المتعافين من الفيروس التاجى إلى مليون و690 ألفا و777 شخصا.

وفى مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1337 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 49 ألفا و717 حالة

وفى كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5768 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 حالة وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 703 آلاف و720 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و466 حالة.

وفى رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و805 آلاف و726 حالة والوفيات إلى 58 ألفا و677 حالة.

وإفريقيًا، فى كينيا، سجلت السلطات الصحية 3297 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 288 ألفًا و951 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات عند 5372 حالة عقب تسجيل 8 حالات وفاة على مدار أمس.

وفى زامبيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 5 آلاف و255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 حالات وفاة ناجمة عنه، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 243 ألفا و638 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و726 حالة.

وفى أوغندا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 137 ألفا و270 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، حالتى وفاة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 3 آلاف و287 حالة. وتعافى 36 شخصا، ليرتفع إجمالى عدد المتعافين من الفيروس التاجى إلى 98 ألفا و357 شخصا.

وفى غانا، سجلت السلطات الصحية 1074 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 141 ألفا و295 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، أربع حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى ألف و287 حالة. وتعافى على مدار أمس، 90 شخصا، ليرتفع إجمالى عدد المتعافين من الفيروس التاجى إلى 130 ألفا و474 شخصا.

وفى نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 239 ألفا و19 حالة والوفيات إلى 3027 حالة .

وسجلت وزارة الصحة الأمريكية 267 ألفا و305 حالة جديدة بكورونا فى الولايات المتحدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 53 مليونا و168 ألفا و862 حالة، كما تم تسجيل 1243 وفيات ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 819 ألفا و201 حالة.