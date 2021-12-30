اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:44 م
أكرم القصاص
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استقرار نسبى فى حالة الطقس وترقب لسقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية.. لايف وصور

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:23 م
استقرار نسبى فى حالة الطقس وترقب لسقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية.. لايف وصور
الإسكندرية أسماء على بدر

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية لرصد حالة الطقس، حيث تشهد المحافظة انخفاض فى درجات الحرارة و سطوع خافت للشمس واستقرار نسبى فى حالة الطقس .

 

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أعلن تعطيل الدراسة اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 % وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم الخميس 30 ديسمبر ،ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

 

استقرار الطقس
استقرار الطقس

 

سطوع خافت للشمس
سطوع خافت للشمس

 

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية

 

غيوم خفيفة
غيوم خفيفة

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