اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 03:54 م
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استعدادات مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان لاحتفالات رأس السنة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 03:16 م
استعدادات مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان لاحتفالات رأس السنة استعدادات صندوق مكافحة الإدمان لاحتفالات رأس السنة ضمن برامج الحماية للمتعافين
كتب مدحت وهبة

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استعد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق ،لتنظيم أنشطة توعوية  للمتعافين من الإدمان غدا الجمعة بمناسبة الاحتفال برأس السنة داخل سلسلة مراكز العزيمة التابعة للصندوق، وأيضا  للمتعافين بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" الأسمرات والمحروسة واسطبل عنتر وبشاير الخير، تحت شعار "يوم حماية للمتعافين"، وذلك  في إطار الحرص على توفير برامج الحماية للمتعافين من الإدمان.

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واستعددت مراكز العزيمة  لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق لاحتفالات رأس السنة بشجرة الكريسماس وبابا نويل من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز  العزيمة ، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل  هذه المراكز ،حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية .

 

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ويأتي حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تنظيم أنشطة توعوية مختلفة للمتعافين من الإدمان أثناء الاحتفالات بالأعياد والمناسبات ضمن  مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتخذها الصندوق وتسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة الأعياد والاحتفالات  ،خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع أيام الأعياد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.

 

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صندوق مكافحة الإدمان

احتفالات رأس السنة للمتعافين من الإدمان

احتفالات رأس السنة

علاج مرضى الإدمان

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