استبعاد مديرة مدرسة ومعلمة فى واقعة فقدان طفلة عينه فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تمت إحالة واقعة إحداث عاهة مستديمة لطفل داخل مدرسة كوم مازن الابتدائية وفقدان عينه، إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية.

وأكد أحمد الشناوى مدير الإدارة التعليمية بمركز تلا في محافظة المنوفية، أنه تم استبعاد مدير المدرسة ومعلمة الفصل جاء عقب تعرض طفل في الصف الثالث الابتدائي لحادث داخل مدرسة ابتدائية، عندما قامت مدرسة ومدير المدرسة على حمل كراتين التغذية المدرسية من خارج المدرسة، لتوزيعها على زملائه فى الفصول ومعه 4 طلاب آخرين.

وأضاف مدير إدارة تلا التعليمية بمحافظة المنوفية، أنه الواقعة مازالت قيد التحقيق عقب التحقيق والاستماع لأقوال الطلاب الذين أكدوا أن المدير استعان بـ 3 طلاب من الصف الثالث الابتدائي لنقل كراتين التغذية إلي داخل المدرسة وأصيب الطفل محمد أثناء نقله لإحدى الكراتين للتوزيعها على الطلاب ما أدى إلي إصابته في العين.

وأوضح مدير إدارة تلا التعليمية بمحافظة المنوفية، أنه سيتم معاقبة المخطئ مهما كان، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حالة الطفل يوميا داخل مستشفى جامعة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وسوف يتم إجراء عملية له على نفقة الدولة . محافظة المنوفية، مركز تلا، طفل عينه.