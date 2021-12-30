ارتفاع رأس المال السوقي لمؤشر سندات الخزانة إلى 1.1 تريليون جنيه

كتب هانى الحوتى

قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن رأس المال السوقي لسندات الخزانة المكونة لمؤشر سندات الخزانة المصرية ارتفع إلى 1.118 تريليون جنيه، وبلغت نسبة رأس المال السوقي لسندات الخزانة المكونة للمؤشر من إجمالي رأس المال السوقي لسندات الخزانة 50%، مضيفًا أنه تمت مراجعة المؤشر 5 مرات منذ تدشينه في 2 أغسطس الماضي مؤشر لقياس الأداء الكلي لسندات الخزانة المصرية، كمؤشر عائد كلي، ويهدف إلى قياس أداء أدوات الدخل الثابت السندات المقيدة في البورصة المصرية، وإتاحة منتجات استثمارية على المؤشر مثل صناديق المؤشر المتداولة في وقت لاحق.

وأضاف "فريد"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم الخميس، بمقر البورصة بالقرية الذكية، لاستعراض أداء البورصة المصرية في عام 2021، أن قيم التداول بمؤشر سندات الخزانة، ارتفعت لتصل إلى 544 مليار جنيه عام 2021 بنسبة نمو 44% مقارنة بـ378 مليار جنيه في عام 2020، وبنسبة نمو 1655% مقارنةً بعام 2011 والذي سجل 31 مليار جنيه.

وتابع أن رأس المال السوقي لسندات الخزانة ارتفع إلى 2.384 مليار جمنيه عام 2021 بنسبة نمو 45% مقارنة بـ1.641 تريليون جنيه عام 2021، وبنسبة نمو 244% عام 2015 بقيمة 694 مليار جنيه.