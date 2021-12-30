اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 03:14 م
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إصابة شخصين فى مشاجرة بمحطة قطار بالجيزة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:43 م
إصابة شخصين فى مشاجرة بمحطة قطار بالجيزة مشاجرة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحطة قطار فى الجيزة، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتشاجرين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة داخل محطة قطار، وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، مما أسفر عن إصابة 2 من المتشاجرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات والاستماع لأقوال المصابين لكشف ملابسات المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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مشاجرة بالجيزة

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

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