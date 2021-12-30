اليوم السابع
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إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق بمدينة السلام

الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:24 ص
إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق بمدينة السلام اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيبت سيدة بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها لطريق 100 في مدينة نصر وتم نقل المصابة الي المستشفى، مما أدى الى ظهور كثافات مرورية بالطريق أمام حركة السيارات وانتقلت أوناش المرور و ترفع رفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الامنية في طريق 100 في مدينة السلام، مفاده وجود مصادمه ، وعلى الفور أنتقل رجال الأمن لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقلها الي المستشفى.

 وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، و ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

 

 


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