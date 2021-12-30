إصابة أسرة باختناق بسبب التدفئة فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بإدعاء اختناق غاز أول اكسيد الكربون ناجم عن نيران التدفئة بالأخشاب داخل المنزل بمنطقة الحمرايا شرق النيل بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفل مصابين بالأختناق، إثر استنشاق أول أكسيد الكربون بسبب التدفئة بالاخشاب داخل منزلهم، وهم: مصطفى رمضان عبد الحميد 37 سنة، وزوجتة فوزيه ناصر أحمد 35 سنة ربه منزل، ومريم مصطفى رمضان 10 سنوات، وندا مصطفى رمضان 10 سنوات، وتم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى.