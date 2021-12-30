أوقاف الجيزة تعقد دورة تثقيفية لأئمة المساجد الكبرى حول الحفاظ على الأسرة وتماسكها

كتب على عبد الرحمن

عقدت مديرية أوقاف الجيزة دورة تثقيفية وحوارًا بناء مع عدد من أئمة المديرية، اليوم الخميس، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية لإطلاق حوار مجتمعي للحد من ظاهرة الطلاق.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أنه خلال الدورة دار نقاش موسع حول مخاطر التسرع في الطلاق وأهمية التثقيف المجتمعي بمخاطره وضرورة تكثيف الندوات والحوارات المجتمعية حول معالجة أسبابه وطرق علاجه ، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليه والأحكام الفقهية المتعلقة به ، حاضر فيها الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة ، والدكتور صبري غياتي مدير الدعوة بالمديرية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور السيد مسعد على ضرورة زيادة الوعي الأسري والمجتمعي بقضايا الأسرة ، والعمل على حل أسباب هذه المشكلة الخطيرة التي تهدد كيان الأسرة ، وكيفية معالجة مشكلاتها للحد من انتشار مشكلة الطلاق في المجتمع ، عن طريق رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المشكلة لدى الأئمة ومن ثم لدى المواطنين.

كما أكد الدكتور صبري غياتي على دور الأئمة في معالجة هذه القضية وما يماثلها من قضايا مجتمعية، وأهمية ذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة والعمل على تبصير الناس بمخاطرها على الفرد والأسرة والمجتمع.

كما شارك الأئمة بإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول أسباب هذه الظاهرة وكيفية القضاء عليها ، وستتوالى هذه الدورات لتشمل جميع الأئمة بمديرية أوقاف الجيزة وغيرها من المديريات الإقليمية لأهميتها في الحد من هذه الظاهرة.