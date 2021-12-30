اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:37 م
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أمر بضبط وإحضار عامل متهم بالاعتداء بالضرب على شقيقة زوجته أمام أبنائها بالوراق

الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:30 م
أمر بضبط وإحضار عامل متهم بالاعتداء بالضرب على شقيقة زوجته أمام أبنائها بالوراق متهم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بسرعة ضبط وإحضار العامل المتهم فى واقعة الاعتداء بالضرب على شقيقة زوجته، وسبها أمام أبنائها بالوراق، بسبب خلافات أسرية.
 
وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بتفريغ محتوى فيديو الواقعة، وعرضه على خبراء الإذاعة لفحصه والتأكد من صحته، وعدم وجود تلاعب به.
 
وبدأت جهات التحقيق الاستماع لأقوال ربة المنزل المجنى عليها، لبيان تفاصيل الواقعة.
 
كان قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة قد تلقى بلاغا يفيد اعتداء عامل على سيدة بالضرب أمام أطفالها،  وتصويرها خلال إهانته لها.
 
وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


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