اليوم السابع
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أسعار العملات فى مصر اليوم الخميس 30-12-2021

الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:43 ص
أسعار العملات فى مصر اليوم الخميس 30-12-2021 عملات
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 30-12-2021، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.68 للشراء، 17.87 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.67 للشراء، 17.80 جنيه للبيع.
 
وثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.68 للشراء، 17.87 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.67 للشراء، 17.80 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.05 جنيه للشراء، 21.25 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 20.99 جنيه للشراء، 21.14 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.25 جنيه للشراء، و 52.04 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 49.25 جنيه للشراء، و 52.02 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


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