أزمات البحر الأحمر تحذر: حالة طقس غير مستقرة من اليوم حتى الأحد المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت إدارة أزمات محافظة البحر الأحمر، أنه من المقرر أن تضرب المحافظة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل، ومن المتوقع سقوط أمطار يومي السبت والأحد من متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على أماكن متفرقة بالمحافظة.



وأكدت إدارة الأزمات على المواطنين توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، كما أكدت على الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة استعدادا لموجة الطقس السيئ.



وبث تليفزيون اليوم السابع لايف من منطقة كورنيش الغردقة لرصد حالة الطقس بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، حيث شهد طقسا دافئا معتدلا مشمسا على حميع الأنحاء مع سماء صافية وحالة من الهدوء في حالة البحر الأحمر، التي شهدت حركة من الرواج في الرحلات البحرية المختلفة على معظم أنحاء المحافظة.



كما شهدت منطقة كورنيش شاطئ عام رقم 4 والزيتون القديم تواجد سياح للاستمتاع بمنظر البحر والطقس المشمش بالبحر الأحمر، حيث تنظم شركات السياحة رحلات سياحية لمنطقة كورنيش الشيرتون القديم كل صباح للاستمتاع بحالة الطقس والمنظر البانورمي لمدينة الغردقة.