ولدت فى سيارة الإسعاف.. مسعفون ببني سويف ينقذون حاملا فاجأها "طلق الولادة".. صور

بني سويف: هاني فتحي

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على التعامل الفوري والمناسب الذي قام به طاقم إسعاف مرفق بني سويف، والذي أسفر عن إنقاذ سيدة حامل وإتمام عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف مشيدا بالجهود العظيمة والحيوية التي يبذلها العاملون بمرفق الإسعاف في حالة الطوارئ وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد صادق - مدير الفرع بمحافظة بنى سويف.

وكانت غرفة عمليات مرفق إسعاف بني سويف، قد تلقت" اليوم الجمة" بلاغاً بوجود سيدة في حالة وضع بقرية عزبة عايش بطريق بني سويف / الزعفرانة الجديد والتي تبعد 85 كم عن مدينة بني سويف شرقا في المنطقة الصحراوية الحدودية بين محافظتي بني سويف والبحر الأحمر، وعلى الفور تم توجيه إحدى سيارات فرع الهيئة بالمحافظة بقيادة الطاقم المسعف عبد الستار أحمد والسائق سامح قرني المتمركزة على طريق بني سويف الزعفرانة الجديد لإنقاذ السيدة ونقلها الي أقرب مستشفى.

وبعد وصول الطاقم الي السيدة وأثناء نقلها إلى المستشفى فاجأتها آلام الوضع في منتصف الطريق، حيث قام طاقم الإسعاف بالتعامل السريع مع الموقف وإتمام عملية الولادة داخل السيارة وإنقاذ حياتها والتأكد من العلامات الحيوية الخاصة بها، وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له، وذلك بمتابعة مباشرة من مشرف القطاع محمود إسماعيل ومشرف عام المحافظة أحمد محمد على.



طاقم مسعفين بني سويف (3)



طاقم مسعفين بني سويف (2)