اليوم السابع
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وكيل صحة الشرقية يتفقد القافلة الطبية لمرضى العيون بالزقازيق

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 02:38 م
وكيل صحة الشرقية يتفقد القافلة الطبية لمرضى العيون بالزقازيق وكيل وزارة الصحة يتفقد القافلة الطبية لمرضي العيون بالزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة الطبية لمرضي العيون بمركز ومدينة الزقازيق، والتي ينظمها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع مستشفى الزقازيق العسكري ، وجمعية الأورمان، وذلك علي مدار يومين منذ أمس الخميس وحتي مساء اليوم الجمعة، بمجمع شيبة للمعاهد الأزهرية بمركز الزقازيق.

تابع وكيل الوزارة سير العمل بالقافلة الطبية، وأماكن توقيع الكشف الطبي علي المرضي والمواطنين، وإجراء الفحوصات الطبية لهم بأحدث الأجهزة الطبية للعيون، وتفقد أماكن الإنتظار، وتم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، كما تابع تسليم المرضي للنظارات الطبية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليه منذ أمس وحتي وقت الزيارة أكثر من 1000 مريض، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء، والمياه الزرقاء إلي مستشفي الزقازيق العسكري.

كما تفقد وكيل الوزارة فرقة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا داخل مجمع المعاهد الأزهرية، التابعة للإدارة الصحية بالقنايات، تابع خلالها انتظام سير العمل، ومؤشرات الأداء، وإجراءات تسجيل المواطنين علي السيستم الخاص بوزارة الصحة، وتطعيمهم بلقاح كورونا، مؤكداً علي أهمية تطعيم جميع المواطنين المترددين علي القافلة، الذين لم يتلقوا اللقاح حتي الآن، وذلك حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، ونشر المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

وأكد الدكتور هشام مسعود بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، مشيداً بدور جميع مؤسسات الدولة، وتضافر الجهود من أجل الحفاظ علي صحتهم وسلامتهم، مقدماً الشكر لجميع القائمين علي هذا العمل لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
 


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