وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يفتتحان المسجد الكبير بعزبة الشمولوسى بالمحلة اليوم

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية المسجد الكبير بعزبة الشمولوسي بالهياتم مركز ومدينة المحلة بالغربية، اليوم، الجمعة، وذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح (21 ) مسجدًا اليوم الجمعة ، منها ( 3 ) مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة ، مسجدين منها إحلالًا وتجديدًا ، ومسجد واحد صيانة وترميمًا ، إضافة إلى (18) مسجدًا آخر ، منها ( 17 ) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا ، ومسجد واحد صيانة وترميمًا.
وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان، إنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه (355) مسجدًا، منها (308) مساجد جديدة ( إحلالًا وتجديدًا )، و(47) مسجدًا صيانة وترميمًا ، والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هى على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. الحكم العدل – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب
2. الحليم الودود – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب
3. الرزاق الوهاب – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب
4. الحي القيوم – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب
مديرية أوقاف مرسى مطروح
5. نور الإسلام - باجوش
مديرية أوقاف الشرقية
6. الصفا – قرية شهداء 3 بحر البقر - مركز الحسينية
مديرية أوقاف البحيرة
7. النور – عزبة عبد المولى مبروك وشهرته الحبروك حفص - دمنهور
8. القرية الخامسة – جنا كليس - أبو المطامير
9. عزبة سلامة القبلي – نديبة – دمنهور
10. أبو مصطفي – جزاير عيسى – مركز الدلنجات
مديرية أوقاف الفيوم
11. عثمان عبد الحي – العدوة – مركز الفيوم شمال
12. مطر – الحامولي – يوسف الصديق
13. الشيلابي – أبو كساه - ابشواي
14. جعفر – زاوية الكرادسة – مركز الفيوم
15. الرحمة – عزبة العمدية عتمان – مركز سنورس أول
16. الصحابة – الصعيدي - مركز الفيوم جنوب
17. الجندي – يوسف الصديق
18. العتيق – كفر عبود - ابشواي
مديرية أوقاف أسوان
19. آل البيت - الحجز بحري وقبلي - الشراونة - مركز إدفو.
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف البحيرة
1. عزبة مارون – الكوم الأخضر – حوش عيسى
مديرية أوقاف أسوان
2. السلام - الكلاحين - مركز دراو
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