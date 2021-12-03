نائب محافظ بنى سويف يتابع منظومة العمل بمصانع إنتاج وجبات التغذية المدرسية

بنى سويف هانى فتحى

قام الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، بزيارة منطقة بياض العرب الصناعية، حيث تفقد خلالها عددا من المصانع التي تعمل في مجال التصنيع الغذائى، وإنتاج وجبات التغذية المدرسية، وذلك في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الذي وجه بتشكيل لجان متابعة دائمة تختص بهذا الشأن، مع تكثيف المرور على مصانع إنتاج الوجبات الغذائية.

ورافق نائب المحافظ كل من: الدكتور محمود الوكيل مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس محمد جنيدي، المهندس مصطفى أحمد ،المهندس مصطفى أحمد مفتشى أغذية بهيئة سلامة الغذاء، ومن مديرية الصحة روماني حبيب مراقب أول أغذية، جورج سعد مفتش أغذية ، وهيثم معبد مفتش بالرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية.

وخلال الجولة التي شملت مصنعين لتغذية المدارس، تم التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية لوزارة الصحة، وكذا اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بتداعيات عدوى كورونا، حيث سيتم إعداد تقرير تفصيلي يحتوي على نتائج الزيارة يشترك فيه المختصون كل فيما يخصه.

كما تم تفقد خطوط الإنتاج وحجرات التخزين، واستمع نائب المحافظ لعرض موجز عن مراحل الإنتاج، بداية من أعمال التطهير والتعقيم، ثم مرحلة عجن الدقيق مرور بالتقطيع والفرن والتغليف والتعبئة وكذلك ثلاجات التبريد والحفظ لمستلزمات الوجبة والعصائر، والالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومراجعة الإجراءات الوقائية من الشهادة الصحية وارتداء الكمامة وقفاز اليد والمحافظة على سلامة الأصناف المستلمة لحين توزيعها على التلاميذ.