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مطار مرسى علم يستقبل 9 رحلات دولية بينها 5 من أوكرانيا و4 ألمانية

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 01:00 ص
مطار مرسى علم يستقبل 9 رحلات دولية بينها 5 من أوكرانيا و4 ألمانية وصول السياح لمطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 9 رحلات طيران مختلفة بينها 5 رحلات من المطارات الأوكرانية، و4 رحلات من ألمانيا، ضمن 78 رحلة طيران دولية وداخلية تصل المطار خلال الأسبوع الجارى.

وكان مطار مرسى علم الدولى، استقبل أمس الخميس، 13 رحلات طيران دولية تقل على متنها قرابة 2000 سائح من عدة جنسيات مختلفة، وسط تشديدات في تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء وصول الركاب للمطار.

وكشف جدول رحلات الطيران بمطار مرسى علم الدولي، أن رحلات وصول أمس بينها رحلة من هولندا تصل لأول مرة بعد انقطاع دام لقرابة عامين، و5 رحلات من أوكرانيا ورحلتين من سويسرا و4 رحلات من ألمانيا وأخرى داخلية من مطار القاهرة.


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