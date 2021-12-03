اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ البحيرة يغلق كافتيريات ويوقع غرامات ويعاقب نائب رئيس مدينة دمنهور للكهرباء

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 04:04 ص
محافظ البحيرة يغلق كافتيريات ويوقع غرامات ويعاقب نائب رئيس مدينة دمنهور للكهرباء جانب من الجولة
البحيرة: فريق المحافظات

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قرر اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة، مجازاة نائب رئيس مدينة دمنهور للكهرباء بخصم شهرين لتقاعسه عن اداء عمله وسوء حالة الكهرباء بشارع الشهر العقاري وعدد من شوارع مدينة دمنهور

كما قرر المحافظ غلق عدد 2 كافتيريا بشارع الجمهورية لمدة شهر وتوقيع الغرامات المقررة لمخالفة مواعيد الغلق والاجراءات الاحترازية 

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام محافظ البحيرة منذ قليل سيرا على الاقدام ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة والتي رافقه خلالها اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد بشوارع دمنهور للوقوف على الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة بالتزامن مع حملات مكثفة مماثلة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتفقد اللواء المحافظ شوارع عبد السلام الشاذلي والجمهورية وتفرعاتهم وشارع الشهر العقاري ومنطقة المعهد الطبي القومي والمنطقة المحيطة بالمعهد بالكامل والشارع الجديد الذي بجوار المستشفى وكذا اعمال تطوير شارع الجمهورية والمنطقة المحيطة بالمجمع العملي لجامعة دمنهور بشارعي الجمهورية والكورنيش.

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