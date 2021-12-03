محافظ الإسكندرية يتابع أعمال مشروع إقامة نفق وكبارى شارع 45.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم الجمعة، بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 بطريق الكورنيش، ومتابعة نسب الإنجاز وسير الأعمال بهذا المشروع الحضاري الذي سيحل مشكلة مزمنة ظلت تعاني منها شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة.

وقال المحافظ إن جميع الأعمال بمشروع 45 تسير على قدم وساق وأعلى من المعدل الزمني المحدد، مؤكداً أن جميع الأعمال سيتم الانتهاء منها في 30 مايو 2022 ،وأشار إلى أنه عقب إنتهاء المشروع سيتم القضاء نهائيا على جميع الاختناقات المرورية في تلك المنطقة وخاصة في فصل الصيف. مشيراً إلى أن في موسم الصيف القادم سيتم حل جميع تلك المشاكل.

وعن الحركة المرورية أثناء أعمال المشروع؛ أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع جميع الجهات والأجهزة المعنية وإدارة مرور الإسكندرية وإنشاء تحويله مرورية بطريق 45 بالكورنيش مؤكدا أن تلك التحويلة لم تشعر المواطنين بأي إزدحام أو تكدس مروري بالمنطقة.

وأضاف أنه تم عمل علامات إرشادية للتسهيل على المواطنين السير في الشوارع البديلة لحين الإنتهاء من المشروع. وتم رفع كفاءة وتوسعة جميع الشوارع البديلة لتقليل أي إزدحام أو تكدس مروري بالمنطقة خلال مدة المشروع.

ويبدأ النفق من شارع السادات بعرض 19 متر، عباره عن 3 حارات للدخول و 3 حارات للخروج بطول 150 مترا تقريبا مفتوح من الأعلى.