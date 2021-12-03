محافظ الإسكندرية يتابع أعمال مشروع إقامة نفق وكبارى شارع 45.. صور

ويستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض 3حارات دخول و 3 حارات خروج بطول 60 مترا بارتفاع 6 أمتار وعرض 24 مترا يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاه بعرض 2 وربع متر وارتفاع 3 أمتار، وينتهي النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد 2 كوبري عبارة عن 3 حارات للخروج و3 حارات للدخول لكل منهما ويتم انفصالهم عن بعضهم البعض وذلك بطول 200 متر تقريبا لك برى الخروج من النفق بطول 120 مترا تقريبا لكوبري الدخول إلى النفق.
ويوجد ممشى (كوبري) على طريق الكورنيش موازي للبحر والكوبري بطول 250 مترا تقريبا وعرض 6 أمتار وارتفاع من 6 إلي 8 أمتار عن سطح البحر، كما يوجد مدخلين لنفق المشاه الواحد، مدخل قبلي على رصيف العمارات بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول بهما الي الجهة المقابلة من البحر اما الصعود للمشي على رصيف الكورنيش البحري او النزول الي الشاطئ باطوال 140 متر تقريبا لأ نفاق المشاه بجميع الاتجاهات، توسعة الطريق من 6 الي 10 حارات بعرض 35 متر تقريبا شامل الجزيرة الوسطى بعرض 2 متر و 2 رصيف مشاه على الجانبين بطول 600 متر تقريبا، بالإضافة إلى المشروعات التكميلية المستهدفة؛ وهي زيادة حارات الكورنيش من 6 الي 10 حارات من المنتزه حتى فندق المحروسة بطول 4.4 متر تقريبا بخلاف منطقة نفق وكباري السادات بطول 600 متر.، كما تم عمل الأخذ في الاعتبار جميع التوسعات المرورية المستقبلية.
جانب من الجولة
مشروع 45
مشروع الكوبرى
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