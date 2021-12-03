اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 ديسمبر 2021 11:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال مشروع إقامة نفق وكبارى شارع 45.. صور

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 07:33 م
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال مشروع إقامة نفق وكبارى شارع 45.. صور محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 بطريق الكورنيش، ومتابعة نسب الإنجاز وسير الأعمال بهذا المشروع الحضاري الذي سيحل مشكلة مزمنة ظلت تعاني منها شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة. 
 
وقال المحافظ إن جميع الأعمال بمشروع 45 تسير على قدم وساق وأعلى من المعدل الزمني المحدد، مؤكداً أن جميع الأعمال سيتم الانتهاء منها في 30 مايو 2022 ،وأشار إلى أنه عقب إنتهاء المشروع سيتم القضاء نهائيا على جميع الاختناقات المرورية في تلك المنطقة وخاصة في فصل الصيف. مشيراً إلى أن في موسم الصيف القادم سيتم حل جميع تلك المشاكل. 
 
وعن الحركة المرورية أثناء أعمال المشروع؛ أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع جميع الجهات والأجهزة المعنية وإدارة مرور الإسكندرية وإنشاء تحويله مرورية بطريق 45 بالكورنيش مؤكدا أن تلك التحويلة لم تشعر المواطنين بأي إزدحام أو تكدس مروري بالمنطقة. 
 
وأضاف أنه تم عمل علامات إرشادية للتسهيل على المواطنين السير في الشوارع البديلة لحين الإنتهاء من المشروع. وتم رفع كفاءة وتوسعة جميع الشوارع البديلة لتقليل أي إزدحام أو تكدس مروري بالمنطقة خلال مدة المشروع. 
 
ويبدأ النفق من شارع السادات بعرض 19 متر، عباره عن 3 حارات للدخول و 3 حارات للخروج بطول 150 مترا تقريبا مفتوح من الأعلى.

ويستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض 3حارات دخول و 3 حارات خروج بطول 60 مترا بارتفاع 6 أمتار وعرض 24 مترا يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاه بعرض 2 وربع متر وارتفاع 3 أمتار، وينتهي النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد 2 كوبري عبارة عن 3 حارات للخروج و3 حارات للدخول لكل منهما ويتم انفصالهم عن بعضهم البعض وذلك بطول 200  متر تقريبا لك برى الخروج من النفق بطول 120 مترا تقريبا لكوبري الدخول إلى النفق.

ويوجد ممشى (كوبري) على طريق الكورنيش موازي للبحر والكوبري بطول 250 مترا تقريبا وعرض 6 أمتار وارتفاع من 6 إلي 8 أمتار عن سطح البحر، كما يوجد مدخلين لنفق المشاه الواحد، مدخل قبلي على رصيف العمارات بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول بهما الي الجهة المقابلة من البحر اما الصعود للمشي على رصيف الكورنيش البحري او النزول الي الشاطئ باطوال 140 متر تقريبا لأ نفاق المشاه بجميع الاتجاهات، توسعة الطريق من 6 الي 10 حارات بعرض 35 متر تقريبا شامل الجزيرة الوسطى بعرض 2 متر  و 2  رصيف مشاه على الجانبين بطول 600 متر تقريبا، بالإضافة إلى المشروعات التكميلية المستهدفة؛ وهي زيادة حارات الكورنيش من 6 الي 10 حارات من المنتزه حتى فندق المحروسة بطول 4.4 متر تقريبا بخلاف منطقة نفق وكباري السادات بطول 600 متر.، كما تم عمل الأخذ في الاعتبار جميع التوسعات المرورية المستقبلية.

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

مشروع 45
مشروع 45

 

مشروع الكوبرى
مشروع الكوبرى

 

 


الاسكندرية

كوبرى 45

محافظ الاسكندرية

العصافرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة