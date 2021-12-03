مارس 2022.. موعد جرعة معززة من لقاح موديرنا تستهدف المتحور الجديد "أوميكرون"

فاطمة ياسر

حالة من القلق يمر بها العالم بعد ظهور حالات من متغير جديد لفيروس كورونا أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية "أوميكرون"، وهناك سؤال يحاول العلماء البحث عن إجابته وهو: هل اللقاحات الخاصة بكورونا فعالة؟ أم نحتاج للقاح جديد؟.

وحول ذلك نشر موقع "middle--east "، أن رئيس شركة الأدوية الأمريكية ستيفن هوج والذي صنع لقاح موديرنا أكد أن فريقه البحثي لديه القدرة على إجراء الاختبارات الخاصة بالمتغير الجديد، وإعداد جرعة معززة من لقاحات كورونا للحصول على ترخيص الاستخدام في الولايات المتحدة في أقرب ومن المرجح في مارس 2022.

وأوضح رئيس الشركة، أن الجرعات المعززة التي تحمل جينات تستهدف بدقة طفرات النسخة الجديدة من فيروس كورونا، وهذا الأمر يعد أسرع وسيلة لمعالجة أي انخفاض متوقع في فاعلية اللقاحات الموجودة.

وهذه التصريحات الخاصة برئيس شركة موديرنا تتقاطع مع أخرى أطلقها أحد كبار مسئولي الشئون الطبية في الشركة بول بيرتون، والذي أوضح خلالها أنه يجب أن نعرف مدى قدرة اللقاح الحالي على توفير الحماية في الأسبوعين المقبلين، وهل نحتاج إلي صناعة لقاح جديد أم لا.

وتساعد الشركة علي عمل تطوير لقاح بكفاءة كافية للحماية من 4 نسخ متحورة من الفيروس بما فيها أوميكرون، وقال إن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق بضعة أشهر أخرى.