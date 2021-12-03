اليوم السابع
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فوز الطالب عبد الله سعد بمنصب أمين عام اتحاد طلاب جامعة بنها وناجى أمينا مساعدًا

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 03:06 ص
فوز الطالب عبد الله سعد بمنصب أمين عام اتحاد طلاب جامعة بنها وناجى أمينا مساعدًا رئيس جامعة بنها خلال لقاء رؤساء اتحادات جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أسفرت انتخابات أمين اتحاد طلاب جامعة بنها، عن فوز الطالب عبد الله سعد عبد المطلب من كلية الفنون التطبيقية بمنصب أمينا عاما لاتحاد طلاب الجامعة، كما فاز بمنصب الأمين العام المساعد للإتحاد الطالب أحمد صلاح ناجي من كلية الحقوق، كما تمت انتخابات والأمناء المساعدين للجان اتحاد طلاب الجامعة.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور محمد منصور، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد نجيب، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وطالبين متميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.

والتقى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة المنتخب، في أول اجتماع له بعد إعلان التشكيل، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وقدم الدكتور جمال سوسة، التهنئة لاتحاد طلاب الجامعة، مشيرًا إلى أن طلاب الجامعة كانوا جادين في اختيار من يمثلهم في الاتحادات على مستوى الجامعة والكليات، مؤكدا على ضرورة العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسؤولية وإعلاء قيم الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة فى اطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشباب وتأهيلهم باعتبارهم قادة المستقبل.

وأشار رئيس الجامعة، إلى ضرورة عمل أعضاء الاتحاد بروح الفريق والتعاون من أجل الارتقاء بالجامعة، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تفعيل دور الاتحادات الطلابية وتقديم كافة الدعم للأنشطة والمبادرات الطلابية، مطالبا أعضاء الاتحاد بدور أكبر لهم بين طلاب الجامعة للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية وأفكارهم في تطوير العملية التعليمية.

من جانبه قدم الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال اللقاء التهنئة لرؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة على ثقة زملائهم واختيارهم ممثلين عنهم، مؤكدا على أهمية نقل الثقافة الإيجابية وتحفيز زملائهم على ممارسة كافة الأنشطة التي يقوم بها اتحاد الطلاب.

اتحادات طلاب جامعة بنها

اتحادات طلاب جامعة بنها

 

الدكتور جمال سوس رئيس الامعة خلال لقاءه الأمين العام
الدكتور جمال سوس رئيس الامعة خلال لقاءه الأمين العام

 

جانب من لقاء مجلس اتحاد طلاب جامعة بنها
جانب من لقاء مجلس اتحاد طلاب جامعة بنها

 


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