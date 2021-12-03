اليوم السابع
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طقس الشرقية الآن غيوم بالسماء وجو معتدل.. بث مباشر

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 07:34 م
طقس الشرقية الآن غيوم بالسماء وجو معتدل.. بث مباشر حالة الطقس في الشرقية
الشرقية - حمدي عبد العظيم

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس والشبورة المائية بمحافظة الشرقية، وظهرت السماء ملبدة بالغيوم مع جو معتدل بأنحاء المحافظة.

 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة


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