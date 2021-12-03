ضوء الشمس يختفى فى سماء الإسكندرية تحت الغيوم وانخفاض الحرارة.. لايف وصور

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون "اليوم السابع" فيديو لايف، حولة حالة طقس الإسكندرية اليوم، حيث اختفى ضوء الشمس من سماء الإسكندرية تحت الغيوم وهدوء فى حركة الأمواج، وقد سجلت الإسكندرية اليوم، 22 درجة فى العظمى و15 درجة فى الصغرى فى طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا.



وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم الجمعة يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.



وقد شهدت محافظة الإسكندرية أول أمس حالة من التقلبات الجوية، حيث ارتفاع الأمواج الذى يصل من 3 إلى 4 أمتار، مع تراكم السحب المتوسطة والمنخفضة وانخفاض فى درجات الحرارة يصل إلى 4 درجات.



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