اليوم السابع
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الجمعة، 03 ديسمبر 2021 10:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

دراسة: المواد البلاستيكية تزيد فرص ارتفاع الكولسترول وأمراض القلب

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 10:00 م
دراسة: المواد البلاستيكية تزيد فرص ارتفاع الكولسترول وأمراض القلب اضرار البلاستيك
فاطمة ياسر

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أوضحت العديد من الدراسات الطبية أفضل أنواع البلاستيك من خلال الرقم المسجل على العبوه، فبالرغم من  كونها جزءًا من حياتنا إلا أنها تشكل تحديًا كبيرًا للبيئة وتعد مصدر قلق على الصحة.

ووفقًا لموقع "olhardigital"، الذي نشر دراسة توضح أضرار البلاستيك علي الصحة موضحًا أن مادة بيسفينول أ الكيميائية الأساسية والمواد البلاستيكية الفثالاتية، تتسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح عالم الطب الحيوي بجامعة كالفيورنيا الدكتور تشانجتشينج تشو، أن هناك دراسة أجريت على الفئران، وثبت الباحثون أن مادة الفثالات المسئولة عن جعل البلاستيك صلبًا تتسبب في زيادة مستويات الكولسترول في الدم عن طريق استهداف مستقبلات "pxr" المعوية.  

وأضاف عالم الطب الحيوي بجامعة كالفيورنيا، أن آثار التعرض لمادة  الفثالات على ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم ويزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في نماذج علي الفئران.

ولذا يجب تجنب التعامل مع المواد البلاستيكية الغنية بمادة الفثالات التي تزيد من فرص الإصابة بارتفاع الكولسترول، وأمراض القلب.

 


البلاستيك

اضرار البلاستيك

تعرف علي اضرار البلاستيك

أضرار البلاستيك

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