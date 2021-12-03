جيران الشاب المقتول على يد دجال بالشرقية يروون تفاصيل الواقعة.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن دجال قتل شابا بزعم إخراج الجن منه، وقال محمد رزق أحد جيران الشاب إن الدجال حضر ليلة أمس لمنزل الضحية وبدأ الضرب فيه من الساعة الثانية عشر ليلا وحتى قرب الفجر حتى مات الشاب فأخبر أهله أن الشاب يجب نقله للمستشفى لوضعه على جهاز تنفس صناعى وبعد أن يفيق ويتحسن صحيا عليهم إخباره ليعود لاستخراج الجن الذى بداخل الشاب.

وأضاف "رزق"، أن الأهل حملوا ابنهم وذهبوا إلى مستشفى القرين المركزى فأخبرهم أنه متوفى، مؤكدا أن الشاب صاحب خلق وأنه مرض وتم الكشف عليه عند طبيب مخ وأعصاب وكتب له أدوية لكن الأهل لم يقتنعوا بالأدوية وفضلوا طريق الدجل.

وأضاف سامى محمد عبد السلام من جيران الضحية، أن ما حدث مخالف لكل الأعراف وللشرع وكل قوانين الإنسانية مطالبا الجميع بالبعد عن الدجل والسحرة لأن طريقهم معلوم وهو غصب من الله ومن السهل أن يموت كما حدث لابن قريتنا.

وكان لقي شاب مصرعه، متأثرًا بتعرضه للضرب حتى الموت على يد دجال داخل منزل أسرته بقرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب يُدعى محمد م ع، 21 سنة، مقيم بقرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس؛ إثر تعرضه للضرب حتى الموت على يد دجال، بزعم استخراج جن من جسده.

وتبين من التحريات الأولية، أن أسرة الشاب المتوفى استعانت بالدجال المتهم لعلاج نجلهم، وأن الأخير أخبرهم بوجود جن يلتبس جسد الشاب، وضربه بعصا مقشة بزعم استخراج الجن إلا أن الشاب لم يتحمل الضرب وفارق الحياة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم ضبط الدجال المتهم وعدد من أفراد أسرة الشاب المتوفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.