جامعة المنصورة: إخلاء مساكن أعضاء هيئة التدريس للمخالفين ويتم بشكل قانونى

الدقهلية شريف الديب

كشفت جامعة المنصورة، حقيقة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى من بعض الأفراد المتضررين من إخلاء الوحدات السكنية التى يشغلونها بمساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكدت جامعة المنصورة فى بيان لها، أن الوحدات السكنية التى يتم إخلاؤها هى الوحدات التى بها مُخالفات فقط، كما تُنوه الجامعة إلى أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإعلام شاغلى تلك الوحدات بفترة كافية بضرورة إخلاء تلك الوحدات على الرغم من وجود مخالفات صريحة تستدعى الإخلاء الفورى لها.

جدير بالذكر أن كُل ما تم من إجراءات قد تم وفقًا لقرارات مجلس الجامعة فى هذا الشأن، كما تنوه الجامعة أنها ستتخذ الإجراءات التى تراها مناسبة ضد مروجو تلك الأقاويل المُسيئة لها.

وفى هذا الصدد تُحيط جامعة المنصورة بأن تلك الوحدات السكنية التى يتم إخلائها سوف يتم تخصيصها لشباب أعضاء هيئة تدريس آخرين وذلك عن طريق التقدم لها ثم يتم المفاضلة طبقًا لضوابط المفاضلة وترتيب المتقدمين وفقًا لعدد سنوات الخدمة بالجامعة، بُعد محل الإقامة عن الجامعة، والحالة الاجتماعية وغيرها، ويذكر أن عدد من تقدموا للحصول على وحدات سكنية وفقًا للإعلان الأخير قد بلغ (35) عضوًا.