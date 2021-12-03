تفاصيل وفاة توأم بعمر 6 أشهر بالشرقية.. وروايات تؤكد: ماتوا من الجوع.. لايف

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا عن وفاة توأم عمرهم 6 شهور بمدينة أبو كبير محافظة الشرقية، وقالت والدتهما أنها قامت بإرضاع توأمها حتى ناما وتركتهم، وخرجت لمساعدة زوجها الذي يعمل بائع متجول بالسوق وبعد ساعتين عادت إلى المنزل للاطمئنان على أولادها فوجدتهم فى حالة إعياء شديدة، وقامت بنقلهم إلى المستشفى ليلفظوا انفاسهم الأخيرة داخله.



قررت نيابة أبو كبير العامة برئاسة خالد كمال، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، انتداب الطب الشرعى لتشريح جثتى طفلين توأم عمرهما 6 أشهر، لوفاتهما فى ظروف غامضة.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبو كبير المركزى بوصول الطفلين "آية" و"أحمد" توأم عمرهما 6 أشهر، فى حالة إعياء وحاول الفريق الطبي بالمستشفى إسعافهما لكنهما توفيا فور وصولهما، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8095 إدارى مركز شرطة أبوكبير لسنة 2021.



وتبين من تحريات ضباط مباحث أبوكبير، وبمناقشة والد الطفلين "محمود أحمد على" 39 عاما بائع متجول مقيم مركز شرطة أبو كبير، وزوجته أقرا أن الزوجة أرضعت الصغيرين وتركتهما بالمنزل بمفردهما نائمين ونزلت للعمل ساعتين مع زوجها فى السوق وعادت مسرعة لتطمئن عليهما فوجدتهما فى حالة احتضار، فأسرعت بهما إلى المستشفى وحاول الفريق الطبى إسعافهما لكنهما فارقا الحياة.





تم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة، فيما لم يتهم الأبوان أحدا بالتسبب فى الوفاة، ويكثف ضباط البحث الجنائي لجهودهم للتحري حول الواقعة.