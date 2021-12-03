تعرف على أخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز ببا ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة والتي تأتي ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، وكذلك الوقوف على مستوى ونسبة التنفيذ وتوفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات لتسريع وتيرة العمل.

وفي هذا السياق تابع مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا أخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها على أرض الواقع، حيث تنفيذ أعمال وضع النقاط الحدودية للوحدة الصحية بقرية السلطاني، تمهيدا لتنفيذ أعمال فصل الحد بمعرفة هيئة المساحة، وهدم الكوبرى الرئيسي بقرية على كيلاني مجلس قروى هلية تمهيدا لإعادة انشائه، بالإضافة إلى أعمال الكهرباء بالدور الارضي بالمجمع الخدمي لقرية سدس.

وأشار مدحت صلاح في بيان لمحافظة بنى سويف الى العمل في مد شبكات الصرف الصحي بقرية هربشنت وملاحية سعيد جعفر، وصيانة وترميم مدرسة جمال عبد الناصر ومدرسة الشهيد حسن علام الإعدادية بقرية كوم الصعايدة، والمدرسة الابتدائية بقرية نزلة الزاوية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فيما واصلت الوحدة أعمالها اليومية بقطاعات النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بدائرة المركز.