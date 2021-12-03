بتكلفة 239 مليون جنيه.. اعرف أهم مشروعات دور الأوقاف والعبادة بجنوب سيناء

جنوب سيناء ـ محمد حسين

شهدت جنوب سيناء تنفيذ عدد من دور الأوقاف والعبادة بتكلفة 239 مليونا 676 ألفا و300 جنيه، وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن أبرزها كان فى مجال إنشاءات المساجد بالمحافظة، وارتفع عددها ليصل إلى 532 مسجدا، و3 دور مناسبات.



وأضاف أن أهم الإنجازات في قطاع الأوقاف ودور العبادة، إنشاء 2 كنيسة بمدينة نويبع وأخرى بمدينة شرم الشيخ وتقنين وضع 14 حالة دور عبادة كنائسية بالمحافظة.



وإنشاء مسجد الصحابة بالسوق التجاري بشرم الشيخ ليكون صرحا دينيا ومزار ا سياحيًا متميزًا بتكلفة تقديرية 35 مليون جنيه، وافتتاح المركز الثقافي الديني الملحق بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، وافتتاح مركز إعداد الدعاة بالمركز الثقافي بشرم الشيخ ومركز لإعداد الدعاة بـ30 مقعدا دراسيا، وإحلال وتجديد وصيانة 23 مسجدا بتكلفة إجمالية 24.267.410 جنيها، وافتتاح 20 مسجدا بالجهود الذاتية وميزانية الدولة بتكلفة 119.723.705 جنيها بالإضافة إلى توسعة مسجد الوادي المقدس، وفرش 117 مسجدا بواقع 31846 متر سجاد بتكلفة 6.012.685 جنيها.