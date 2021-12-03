انطلاق قطار الشباب من القاهرة لأسوان لحضور فعاليات منتدى الشباب البيئى العربى

انطلق مساء اليوم الجمعة، قطار الشباب من محطة مصر بالقاهرة متجهًا إلى محافظة أسوان، ليشارك أكثر من 250 من شاب من مختلف الدول العربية، فى المنتدى الشبابى البيئى العربى الحادى عشر تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية" والمزمع إقامة فعالياته فى مدينتى أسوان والأقصر خلال الفترة من 4 إلى 9 ديسمبر الجارى.

وينظم المنتدى الاتحاد العربى للشباب والبيئة، تحت رعاية جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بحضور ممثلين من قيادات الاتحاد العربى للشباب والبيئة، والعديد من الجهات والهيئات حكومية المصرية والعربية.

وتشارك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى فعاليات المنتدى من خلال إقامة ورش العمل فى مجالات السباكة وكيفية صيانتها للحفاظ على المياه، وندوات تثقيفية عن المياه والتحول الرقمى والتسويق الإلكترونى حول قضايا المياه، وتطبيق الهاتف المحمول 125 فى إبلاغ الشكاوى، وأنشطة فنية ورسومات، وغيرها من المبادرات الشبابية منها حملة "ازرع شجرة" ضمن فعاليات زيارة تنظم لأحد الغابات الشجرية بمحافظة الأقصر.