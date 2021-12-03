ازالة 80 حالة اشغال متنوع والتحفظ على مواد حفر بمركز الفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف برئاسة حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الفشن حملة مكثفة للقضاء على كافة إشغالات الطريق العام بشوارع المدينة، حيث تم رفع اكثر من 80حالة إشغال متنوع والتحفظ على مواد حفر وموازين ومواسير بلاستيك وباعة جائلين، وذلك للحفاظ علي الوجه الحضاري للمدينة وتيسير الحركة المرورية.

كما شهد مركز ومدينة الفشن حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة بمناطق متفرقة من شوارع ومداخل المدينة ومحيط المدارس والمصالح الحكومية والمناطق السكنية ودور العبادة، فضلاً عن أعمال نظافة وتجريف ورفع الأتربة وجمع المخلفات المنزلية وتحسين الخدمات والمرافق بقطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء بدائرة مجلس قروي الفنت وابسوج ودلهانس وتلت وشنرا واقفهص حيث تم توريد اكثر من 110طن قمامة ونفايات الى مصنع التدوير بسمسطا.

وقال رئيس مدينة الفشن في بيان له، إن تلك الحملات تأتى في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية ، بالعمل الميداني المتواصل، وتكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة وضبط مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية.