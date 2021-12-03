إقبال على انتخابات مركز شباب دسوق لاختيار مجلس إدارة تحت إشراف قضائى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت انتخابات مجلس إدارة مركز شباب دسوق في كفر الشيخ ، اليوم الجمعة، اقبالًا من قبل أعضاء الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد وعددهم 2569 عضواً، تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار عبدالعزيز القرضاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيسًا للجنة العامة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالسميع ليمونة، وعلي خيري داود، وحازم عبد السلام القرضاوي، وكمال محمد أبوزيد، وحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ.



ويتنافس في الانتخابات 17 مرشحًا بينهم أثنين على مقعد الرئاسة، و3 مرشحين على مقعد نائب الرئيس، وعلى مقعد أمين الصندوق تقدم 3 مرشحين، بينما تقدم على العضوية تحت السن 9 مرشحين.



ترشح على مقعد الرئيس كل من حسن طاهر محمد خلف الله، ومحمد سعد الدين خلف الله، وعلى مقعد نائب الرئيس ياسر حسنين عبداللاه أبوليلة، وشريف محمد أبو اليزيد غراب، وطارق عبدالنبي النجار، وعلى مقعد أمين الصندوق عبدالعزيز عبدالعزيز محمد سلامة، ومحمد مصطفى عبدالرحمن جنيدي، وأحمد عبد المنصف شلبي.



وفي العضوية تحت السن كل من طلعت رضا مرسي أبوالعباس، ومصطفى مسعد الششتاوي، وصبحي منير سوسو، وأحمد محمد إبراهيم الراعي، وأحمد عبدالعزيز عيسى، وإبراهيم رضا أحمد طيبة، وعبدالله عصام محمد الأحمدي،ونسرين حلمي المرشدي.