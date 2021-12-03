اليوم السابع
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الجمعة، 03 ديسمبر 2021 03:22 م
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إقبال على انتخابات مركز شباب دسوق لاختيار مجلس إدارة تحت إشراف قضائى.. صور

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 03:02 م
إقبال على انتخابات مركز شباب دسوق لاختيار مجلس إدارة تحت إشراف قضائى.. صور اقبال على انتخبات مجلس ادارة مركز شباب دسوق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت انتخابات مجلس إدارة مركز شباب دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، اقبالًا من قبل أعضاء الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد وعددهم  2569 عضواً، تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار عبدالعزيز القرضاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيسًا للجنة العامة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالسميع ليمونة، وعلي خيري داود، وحازم عبد السلام القرضاوي، وكمال محمد أبوزيد، وحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ.

ويتنافس في الانتخابات 17 مرشحًا بينهم أثنين على مقعد الرئاسة، و3 مرشحين على مقعد نائب الرئيس، وعلى مقعد أمين الصندوق تقدم 3 مرشحين، بينما تقدم على العضوية تحت السن 9 مرشحين.

ترشح على مقعد الرئيس كل من حسن طاهر محمد خلف الله، ومحمد سعد الدين خلف الله، وعلى مقعد نائب الرئيس ياسر حسنين عبداللاه أبوليلة، وشريف محمد أبو اليزيد غراب، وطارق عبدالنبي النجار، وعلى مقعد أمين الصندوق عبدالعزيز عبدالعزيز محمد سلامة، ومحمد مصطفى عبدالرحمن جنيدي، وأحمد عبد المنصف شلبي.

وفي العضوية تحت السن كل من طلعت رضا مرسي أبوالعباس، ومصطفى مسعد الششتاوي، وصبحي منير سوسو، وأحمد محمد إبراهيم الراعي، وأحمد عبدالعزيز عيسى، وإبراهيم رضا أحمد طيبة، وعبدالله عصام محمد الأحمدي،ونسرين حلمي المرشدي.
اقبال على انتخابات مجلس مركز شباب كفر الشيخ
اقبال على انتخابات مجلس مركز شباب كفر الشيخ

الاشراف القضائي في انتخابات مركز شباب دسوق
الاشراف القضائي في انتخابات مركز شباب دسوق

الاشرف على الانتخابات
الاشرف على الانتخابات

التواجد لاجراء الانتخابات
التواجد لاجراء الانتخابات

الحضور اثناء اجراء الانتخابات
الحضور اثناء اجراء الانتخابات

جانب من اقبال على الانتخابات مركز شباب كفر الشيخ
جانب من اقبال على الانتخابات مركز شباب كفر الشيخ

 


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