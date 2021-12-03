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أوقاف الأقصر تنتهى من فرش مسجد الرحمن الزغبى بقرية الدير بسجاد الوزارة.. صور

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 02:00 ص
أوقاف الأقصر تنتهى من فرش مسجد الرحمن الزغبى بقرية الدير بسجاد الوزارة.. صور أوقاف الأقصر تنتهى من فرش مسجد الرحمن الزغبى
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه جرت مواصلة أعمال فرش المساجد بالسجاد الجديد الواردة من وزارة الأوقاف، وذلك بتوفيق من الله تبارك وتعالى، وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تشرفت مديرية أوقاف الأقصر بفرش مسجد  الرحمن (الزغبى) بقرية الدير بمركز ومدينة إسنا والتابع لإدارة أوقاف إسنا بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، وذلك بمساحة 120 مترا، موجهاً جزيل الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى فرش هذا المسجد.

وفى السياق نفسه، صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تقرر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة العمل بالمساجد خلال الأيام المقبلة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تنفيذاً لمخرجات الاجتماع الهام مع قيادات المديرية الذى تم عقده من قبل، وجه بتشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية، للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود.

جانب من فرش مسجد الرحمن الزغبى بقرية الدير جنوب الأقصر
جانب من فرش مسجد الرحمن الزغبى بقرية الدير جنوب الأقصر
 
فرش مسجد الرحمن الزغبى بقرية الدير جنوب الأقصر
فرش مسجد الرحمن الزغبى بقرية الدير جنوب الأقصر
 

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