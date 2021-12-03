اليوم السابع
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أستاذ مناعة: لقاحات كورونا نجحت فى تقليل أعراض الفيروس بنسة 80%

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 11:01 م
أستاذ مناعة: لقاحات كورونا نجحت فى تقليل أعراض الفيروس بنسة 80% لقاح كورونا
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وعضو لجنة أبحاث اللقاحات بجامعة أكسفورد، إن هناك بعض نتائج معملية بدأت تظهر عن أعراض عن المتحور الجديد "أوميكرون"، مضيفا أن جميع اللقاحات المتواجدة حاليا كانت معمولة على الفيروس الذى ظهر فى مدينة ووهان الصينية وفيروس كورونا حدث فيه أكثر من 3 آلاف طفرة. 

وأضاف سالمان، خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى عبر برنامجه "كلام فى السياسة" المذاع على قناة اكسترا نيوز أن جميع اللقاحات كانت فعالة على للتعامل مع المتحورات التى حدثت للفيروس، ونتوقع زيادة الحالات خلال فصل الشتاء من خلال المتحورات مثل الفا ودلتا وحاليا أوميكرون، والإجراءات المتبعة حاليا فى بريطانيا لمواجهة تفشى كورونا حاليا مقبولة، وعودة الحياة بصورة طبيعية لا تعنى عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية. 
 
وتابع الدكتور أحمد سالمان، أن المتحور الجديد مثير للقلق بعد ظهور طفرات كثيرة، ولقاحات كورونا نجحت في تقليل أعراض الإصابة بالفيروس بنسبة 80%، مضيفا أنه لا يوجد نتيجة قاطعة حول فهم متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، مؤكدا أننا نأمل أن تكون لقاحات كورونا قادرة على مواجهة متحور الفيروس "أوميكرون".

احمد سالمان

لقاحات كورونا

فيروس كورونا

احمد الطاهرى

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