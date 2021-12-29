8 أساتذة يحصدون جوائز جامعة طنطا التقديرية والتشجيعية والتميز فى الأداء

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، موافقة مجلس الجامعة، اليوم، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة،على منح الجوائز التقديرية والتشجيعية والتميز فى الاداء الجامعى لـ 8 أعضاء هيئة تدريس بالجامعة.

وقد حصل على الجوائز التقديرية فى مجال العلوم الأساسية الدكتور السيد إبراهيم سالم الاستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، وفى مجال العلوم الطبية حصل عليها الدكتور جمال محمد المغربى الأستاذ بقسم التكنولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة.

كما حصد جوائز الجامعة التشجيعية فِى مجال العلوم الأساسية كل من الدكتور محمد أحمد العيسوى بقسم النبات بكلية العلوم والدكتور محمد مبارك عبد الجليل بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وفِى مجال العلوم الطبية حصل عليها الدكتور أحمد عبد المطلب عيسى بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب، والدكتور أحمد السيد زايد بقسم العقاقير بكلية الصيدلة، وفى مجال العلوم الهندسية حصلت عليها الدكتورة هاجر علم الدين بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة.

وحصد الدكتور مصطفى محمد الشيخ الأستاذ بقسم النبات بكلية العلوم جائزة التميز فى الأداء الجامعي.