7 قضايا عمالية فى مؤتمر صحفى لرئيس اتحاد عمال مصر

كتب محمود راغب

عقد منذ قليل، جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، مؤتمرا صحفيا، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

وقال رئيس اتحاد عمال مصر ، إن المؤتمر سيعرض رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والخاصة بمجموعة من الملفات والقضايا التي تخص ملف العمل والعمال ،والتي تتمثل في 7 نقاط رئيسية هي:

- التشريعات التي يجري مناقشتها خلال هذه الأيام في البرلمان ومنها قانون العمل الجديد

- الاستعدادات الجارية للانتخابات العمالية المقبلة

- دور العمال في مساندة الدولة المصرية في معركة التنمية ،وفي مواجهة كافة التحديات وعلى رأسها تحدي "كورونا"

- عرض موقف الاتحاد من القرارات الأخيرة بشأن المجلس القومي للأجور وانعكاسها على العمال خاصة في القطاع الخاص

- الموقف من المشروعات العملاقة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة محافظات مصر، ودورها في عملية التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين

- دور عمال مصر في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

- دور اتحاد العمال المصري داخل الاتحادات والمنظمات الدولية العربية والافريقية والدولية