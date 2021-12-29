ونقل ولي عهد الكويت - عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، تحيات وتهاني أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ بمناسبة اختيارمهم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها، متمنِين لهم كل التوفيق والسداد.

ونوة ولي العهد الكويتي إلى التطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين مع الالتزام والتمسك بالدستور الذي نعتز ونفخر به سائلين المولى تعالى أن يسدد الخطى لتحقيق كل ما ننشده لوطننا العزيز من تقدم ونمو وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد.

وأدى رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، المكلف بتشكيل الوزارة 39 الجديدة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستوري، أمام ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .

كما أدى اليمين 15 وزيرا جديدا للحكومة - التي تم تكليفها أمس - وهم حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع وأحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والدكتور محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة وعيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية.



كما أدى اليمين الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.



وجمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة والدكتور حمد أحمد روح الدين وزيرا للاعلام والثقافة والدكتور خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة وعبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وفهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة ومبارك زيد العرو المطيري وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير دولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني ومحمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.