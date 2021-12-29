باريس (أ ش أ)

أعلن وزير الدولة لشئون السياحة فى فرنسا "جان بابتيست ليموين، أن النوادى الليلية ستظل مغلقة لمدة ثلاثة أسابيع إضافية اعتبارا من 3 يناير المقبل فى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومتغير "أوميكرون".



وقال ليموين - حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأربعاء، إن النوادي الليلية التي تم إغلاقها لمدة شهر واحد في مطلع شهر ديسمبر الجاري للتعامل مع الوضع الصحي للوباء في البلاد، ستظل مغلقة لمدة ثلاثة أسابيع أخرى اعتبارا من شهر يناير المقبل.. موضحا أن هذا القرار يأتي على غرار القطاعات الأخرى التي أعلن عنها رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستكس" والتي سيكون هناك تجديد إغلاق لها لمدة ثلاثة أسابيع.

وفى وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس أنه لن يتم تأجيل الدراسة فى البلاد، وأن العام الدراسى سيبدأ فى موعده المحدد له الثالث من يناير القادم، وذلك على الرغم من تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولاسيما متغير "أوميكرون".