وقال رئيس الحكومة الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية، أمس الثلاثاء، إنه لن تكون هناك دورات تعليم عن بعد "أونلاين" في المدارس الإعدادية والثانوية.

بدوره، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن استخدام جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا هو "احتمال وارد".. مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الموضوع في الوقت الحالي، موضحا أن بلاده تعمل حاليا على المستوى الدولي مع نظرائها الأوروبيين حول هذه القضية.


وعلى صعيد متصل، وافقت السطات الفرنسية على بيع الاختبارات الذاتية لفحص فيروس كورونا بشكل استثنائي حتى نهاية يناير المقبل، لافتة إلى أن بيع الاختبارات الذاتية (اختبار فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل - بي سي آر) لفحص كورونا اقتصر فقط على الصيدليات التي كافحت للحفاظ على هذا الاحتكار مبررة ذلك بدورها الاستشاري.