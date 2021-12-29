وأشار وزير الخارجية الكوري - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء - إلى أنه ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أكدا مجددا على التقدم المحرز في مشاورات الحلفاء بشأن إعلان نهاية الحرب عندما اجتمعا على هامش جلسة مجموعة السبع في مدينة (ليفربول) ببريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الكوري أن بلاد لا تفكر في الانضمام إلى المقاطعة الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة للحدث الرياضي"أوليمبياد بكين" وستقرر كيفية إرسال وفدها الحكومي مع مراعاة العوامل المختلفة، موضحا أنه كان هناك أمل أن تكون أولمبياد بكين فرصة لتحسين العلاقات بين الكوريتين، لكن يظن أن تلك الفرصة تضاءلت فعليا.

وشدد على أن بلاده لن تتجاهل الآمال وستستفيد من جميع الفرص المتاحة لاستئناف عملية السلام المتوقفة، من أجل إقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.