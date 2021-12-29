وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة حلول العام الجديد

كتب محمود عبد الراضى

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

وتضمنت الرسالة: أنه مع حلول العام الميلادي الجديد يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأصــدق التهاني مقرونــة بأطــيب الأمنيــات بموفــور الصحة ودوام التوفيق والسداد، الرئيس إننا إذ نستقبل العام الميلادى الجديد بكل الإيمان واليقين فى مستقبل مشرق حافل بالبناء والنماء لنجدد العهد بكل ثقة وإعتزاز فى دعم مناخ الأمن ومسيرة التنمية التى أثمرت نتائجها على إمتداد ربوع الوطن وأرجائه .. سائلين المولى العلى القدير أن يُبارك جهود سيادتكم وأن يُسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة وقد تحقق لوطننا وشعبنا كل ما يتطلع إليه من تقدم وإزدهار .. وكل عام وسيادتكم بخير ،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى الجبالى "رئيس مجلس النواب" .. جاء بها: بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد يُشرفنى أن أُعرب لسيادتكم ولجميع السادة أعضاء مجلس النواب عن أصــدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد.. إننا نستقبل عاماً جديداً يحمل بعون الله لوطننا الحبيب مزيداً من البناء والتنمية فى ملحمة من العطاء والإنجاز غير المحدود من أجل ترسيخ مكانته بين الأمم.. حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عـــام وأنتم بخـير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ" جاء بها :بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد يُشرفنى أن أُعرب لسيادتكم ولجميع السادة أعضاء مجلس الشيوخ عن أصــدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد .. إننا نبدأ عاماً جديداً بكل الثقة والرجاء فى مسيرة إنجاز وعطاء تحمل لمصرنا الغالية أملاً وعملاً مخلصاً يستلهم القيم الشامخة والمبادىء الراسخة فى وجدان الشعب وضمير الأمة من أجل مستقبل أفضل مُشرق بإذن الله .. وكل عـام وسيـادتكم بخير ،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" ... جاء بها :يطيب لى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد أن نتقدم لسيادتكم بأطيب التهانى وأسمى الأمانى .. إننا نبدأ عاماً جديداً مزودين فيه بقوة العزيمة والعطاء معاهدين الله تعالى على الوفاء برسالتنا النبيلة ملتزمين بكل القيم السامية والمبادىء الشريفة حفاظاً على أمن الوطن والمواطن دعماً لمسيرة البناء والتنمية .. حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها ووفقكم بإخلاصكم لتحقيق المزيد من النماء والإستقرار للشعب المصرى العظيم .. وكل عام وسيـادتكم بخـــير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق أول/محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" .. جاء بها :-

يسُرنى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد

أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى

وأطيب الأمنيات ونحن على أعتاب عام جديد نرجوه مفعماً بالإنجازات مكللاً بالنجاحات نجد مؤسسات الدولة المصرية وقد إستطاعت بتضافر عطائها وتكاتف جهودها أن تكون قاطرة لمسيرة العمل الوطنى نحو آفاق التنمية والإزدهار لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة .. حفظ الله جيش مصر الباسل وسدد على طريق الحق خطاه إنه نعم المولى ونعم النصير .. وكل عـام وسيـادتكم بخـير ،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" .. جاء بها :-يطيب لى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد أن نتقدم لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف وجنود قواتنا المسلحة بأطيب التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.. حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيداً من الرفعة والتقدم .. وكـل عــام وسيادتكم بخــير ،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. جاء بها :-بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الإخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام يسرنى أن أعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول العام الميلادى 2022 م .. إننا نذكر بكل الإعزاز والتقدير ما قدمه رجال الشرطة من جهود متفانية وتضحيات غالية كان لها عظيم الأثر فى تعضيد دعائم الأمن والإستقرار على أرض مصرنا الغالية لنتطلع إلى المزيد من الأداء والعطاء من أجل الوفاء برسالتنا النبيلة .. حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير .. وكـل عــام وأنتــم جميعاً بخــير ،،