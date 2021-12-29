وزير الداخلية اللبنانى يُكلف قوى الأمن بإقفال المؤسسات المخالفة لقيود كورونا

وشدد الوزير، في قراره، على ضرورة إقفال المحال وإخلائها في حال تجاوز عدد الرواد نسبة 50% من القدرة الاستيعابية المحددة للصالة أو عدم حيازة العاملين على شهادة تثبت حصولهم على جرعتين من اللقاحات المعتمدة أو عدم إثبات خضوعهم للفحص المعملى لفيروس كورونا مرتين في الأسبوع على الأقل.



كما نص القرار على إغلاق المحال في حال زيادة عدد الرواد فيها على 300 شخص، ويأتى ذلك فى ظل تفشي متحور كورونا "أوميكرون" فى البلاد وزيادة أعداد الإصابات والوفيات.