اليوم السابع
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وزارة التجارة: الصناعة المصرية حققت 6.5% نموا خلال العام المالي 2020/2021

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:23 م
وزارة التجارة: الصناعة المصرية حققت 6.5% نموا خلال العام المالي 2020/2021 صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن عام 2021 شهد تحقيق قفزات وطفرات غير مسبوقة فى القطاع الصناعى وذلك على الرغم من الآثار السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمى من تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى يعد الداعم الرئيسي لتحقيق خطط ومستهدفات وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وقالت الوزيرة في حصاد السنة، إن انحياز الرئيس السيسي للصناعة المصرية قد ظهر جلياً فى توجيهات فخامته بأهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المصرية سواء لتلبية إحتياجات السوق المحلى وترشيد الاستيراد من الخارج أو لتلبية إحتياجات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة إنشاء المجمعات الصناعية وكذا إنشاء عدد من المدن الصناعية المتخصصة فى مجالات الجلود والنسيج والأثاث والصناعات الغذائية، فضلاً عن توفير البنية التحتية الداعمة للقطاع الصناعى من خلال ترفيق وتأهيل المناطق الصناعية فى كافة محافظات مصر.

وأشارت إلى أن الصناعة المصرية حققت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 تمثلت فى تحقيق معدل نمو صناعى 6.5% خلال العام المالي 2020/2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17% في الناتج المحلي الاجمالي، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2021 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.

وفى هذا الإطار أوضحت جامع أن الحكومة بكافة أجهزتها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناخ الجاذب للإستثمار فى القطاع الصناعي، حيث تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى وذلك بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للإستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة.


نمو الصناعة

معدلات النمو

مؤشرات نمو الصناعة

نمو الصناعة 2021

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