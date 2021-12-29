نقابة المهندسين: آخر موعد لتحديث بيانات الأعضاء استعدادا للانتخابات 31 ديسمبر

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، أن آخر موعد لتحديث بيانات الأعضاء هو نهاية شهر ديسمبر الجارى، وذلك بمناسبة البدء والإعداد وتجهيز الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لعام 2022، بالنقابة العامة وكافة النقابات الفرعية بالمحافظات، موضحة أنه سيتم إعداد قاعدة بيانات خاصة بالعملية الانتخابية نهاية يوم 31 ديسمبر 2021، مشيرة إلى إمكانية تحديث الأعضاء على مستوى الجمهورية لبياناتهم إلكترونيا.

جاء ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات النقابة برئاسة المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير الاتصالات الأسبق وعضوية كل من الدكتور معتز طلبة، المهندس عادل درويش، المهندس فايق جرجس، والمهندس أحمد السيد، المهندس عادل عبد العزيز نور الدين، المهندس طارق عبد المنعم طارق.