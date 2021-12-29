اليوم السابع
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نقابة المهندسين: آخر موعد لتحديث بيانات الأعضاء استعدادا للانتخابات 31 ديسمبر

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:00 ص
نقابة المهندسين: آخر موعد لتحديث بيانات الأعضاء استعدادا للانتخابات 31 ديسمبر نقابة المهندسين - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للمهندسين، أن آخر موعد لتحديث بيانات الأعضاء هو نهاية شهر ديسمبر الجارى، وذلك بمناسبة البدء والإعداد وتجهيز الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لعام 2022، بالنقابة العامة وكافة النقابات الفرعية بالمحافظات، موضحة أنه سيتم إعداد قاعدة بيانات خاصة بالعملية الانتخابية نهاية يوم 31 ديسمبر 2021، مشيرة إلى إمكانية تحديث الأعضاء على مستوى الجمهورية لبياناتهم إلكترونيا.
 
جاء ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات النقابة برئاسة المهندس هاني محمود  مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير الاتصالات الأسبق وعضوية كل من الدكتور معتز طلبة، المهندس عادل درويش، المهندس فايق جرجس، والمهندس أحمد السيد، المهندس عادل عبد العزيز نور الدين، المهندس طارق عبد المنعم طارق.
 
وكانت قد أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن قرار زيادة معاشات المهندسين بنسبة 20 % بدلا من 15 % بداية من شهر يناير 2022 طبقا لتفويض الجمعية العمومية لهيئة مكتب النقابة، وذلك بعد تحقيقها فائض تاريخي بقيمة 621 مليون جنيه.
 
 

نقابة المهندسين

انتخابات المهندسين

معاشات المهندسين

تحديث بيانات المهندسين

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