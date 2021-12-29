نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات بكلية البنات

كتب محمود راغب

تفقد صباح اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجان الامتحانات بكلية البنات للإطمئنان على سلامة سير الامتحانات بالكلية، و رافقه الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميدة الكلية و مى حلمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد سعود بحرص إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق التباعد الاجتماعى داخل اللجان والالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت سواء الطلاب أو المراقبين ، وكذلك قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين قبل الدخول للجان الامتحانات، والتعقيم المستمر للجان والممرات قبل كل فترة امتحانية، وذلك حرصا على سلامة الطلاب والعاملين، وتوعية الطالبات بالالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعى.

وقد شملت جولته المرور على عدد من اللجان والكنترول ومقار تلقى التطعيم داخل الكلية، حيث شدد على ضرورة التأكد من تطعيم كافة الطالبات، وتوجيه من لم تتلق التطعيم لمقر التطعيم بالكلية.

واوضحت الدكتورة أميرة يوسف أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بدأت يوم الاثنين الماضي الموافق 27 من ديسمبر وتستمر حتى 4 من فبراير المقبل.

ومن المقرر، أن تجرى الاختبارات لقرابة 25 ألف طالبة في جميع الفرق والأقسام العلمية، حيث تم تخصيص عدة مسارات لدخول الطالبات للجان تختلف عن مسارات الخروج وذلك لمنع اى تزاحم قبل أو بعد فترة الإمتحان، كما تم تخصيص ثلاث فترات للاختبار وتخصيص فترة زمنية لكل فرقة بالتبادل، و يتم تعقيم اللجان بين كل فترة وأخرى.

وأشارت الدكتورة مى حلمى أنه تم تقسيم الفرق حيث تؤدى الاختبار الفرقة الأولى والثالثة بالتبادل اليومى مع الفرقة الثانية والرابعة و يتم إجراء الامتحانات لكل فرقة فى فترة منفصلة لتحقيق أقصى قدر من التباعد داخل اللجان بين الطالبات و عدم وجود تزاحم خلال دخول وخروج الطالبات.