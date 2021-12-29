اليوم السابع
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نائب رئيس اتحاد العمال: مشروعات الدولة تمت بسواعد عمال مصر

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:36 ص
نائب رئيس اتحاد العمال: مشروعات الدولة تمت بسواعد عمال مصر جانب من المؤتمر
كتب محمود راغب

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أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن مشروعات الدولة والخدمات التي تنفذها الدولة تمت بسواعد عمال مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الأربعاء، بحضور جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، رئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب.

وأشاد الجمل ، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمال وتقديره لهم خلال افتتاحاته لمشروعات الصعيد، موضحا أن عمال مصر تحملوا الكثير من أجل التنمية الرائعة التي تحدث في مصر.

وأكد أن للعمال دور قوي في البناء والتنمية التي تتم حاليا في مصر، مشيرا إلى أن اتحاد العمال يعمل ايضا على التواصل مع الأشقاء العرب بالخارج وذلك للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية العمالية الشعبية.


عمال مصر

اتحاد عمال مصر

مؤتمر صحفى

قانون العمل

المشروعات القومية

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