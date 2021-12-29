ميناء هولندى يصادر 1.6 طن من الكوكايين مخبأة فى شحنات من الموز وحبوب الكاكاو

كتبت: هناء أبو العز

قال ممثلو الادعاء الهولنديين، اليوم الأربعاء، إن الجمارك صادرت أكثر من 1.6 طن من الكوكايين مخبأة فى شحنات من الموز وحبوب الكاكاو والأسمنت فى ميناء روتردام.

وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، أن المخدرات تُقدَّر قيمتها السوقية بـ 127 مليون يورو، وكانت مخبأة في 3 حاويات حينما وصلت إلى الميناء الهولندى.

وأوضح ممثلو الادعاء، أن "الحاوية الأولى جاءت من الإكوادور وكانت محملة بالموز وفي طريقها إلى شركة في (باريندريخت) بالقرب من روتردام"، مشيرين إلى أنه تم العثور على المخدرات في الحاوية الثانية في شحنة من حبوب الكاكاو قادمة من الإكوادور أيضًا لكنها عبرت من خلال كولومبيا ثم وصلت عبر أنتويرب.