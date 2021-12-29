مياه أسيوط تعقد اجتماعا لتسكين العمالة طبقاً للمسميات الوظيفية

كتب أحمد حسن

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماع تسكين العمالة طبقاً للمسميات الوظيفية والمسار الوظيفي الفعلي وذلك في إطار رؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستثمار الأمثل في المورد البشري، بحضور الأستاذة إيمان خضر مدير الإدارة العامة للمسار الوظفي بالشركة القابضة.

ناقش المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في بأسيوط والوادى الجديد، أثناء الإجتماع أهم آليات وإجراءات مواجهة تحديات تطبيق تسكين الموارد البشرية بالشركة على المسارات الوظيفية الصحيحة، طبقاً للوظائف الفعلية وتصميم قواعد بيانات للموارد البشرية بهدف إحداث طفرة في تطوير الأداء المؤسسى.

كما ناقش الإجتماع المهام الوظيفية الفعلية المناسبة لكل وظيفة والتى تنعكس بصورة أفضل على كفاءة الأداء والخدمة المقدمة، وأهم التوجهات الداعية إلى تأهيل وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية بالشركة وفق منهج تدريبي شامل لكافة التخصصات الفنية والإدارية لمواكبة التطورات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة.

وأوصي "درة" بضرورة التنسيق مع اللجان المعنية بتسكين العمالة لحصر الاحتياجات الفعلية خاصة فى المشروعات الجديدة والجارى تنفيذها طبقا لخطة الإحلال والتجديد والمبادرة الرئاسية لتأدية المهمات الوظيفية بأكمل صورة ممكنة تعود بالنفع على كافة المستفيدين من الأداء الخدمى.