مياة المنوفية: حملات توعية وطرق أبواب للمواطنين بقرى حياة كريمة فى مركز الشهداء

المنوفية - محمد فتحى

قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بتنظيم حملات توعية بقرى حياة كريمة بمركز الشهداء، لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها.

وأشار الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلي أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلي الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، لافتاً إلي الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة المنوفية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في ظل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.

وشملت الحملة العديد من الأنشطة التوعوية، مستهدفةً مختلف الفئات العمرية بقريتى نادر وزاوية الناعورة التابعه لمركز الشهداء، من خلال تنفيذ حملات طرق الأبواب للوصول إلي ربات الأسر بالمنازل، وتوزيع بروشورات وملصقات، وعمل حملات استقصاء رأي المواطنين مما يساهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه ،وعدادات المياه مسبقة الدفع ،وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل ١٢٥للإبلاغ عن الشكاوي ،بالإضافة إلي خدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي.

وأكد رئيس الشركة أهمية الدور الذي يقدمه فريق العمل الخدمي والمجتمعي لمبادرة حياة كريمة بالشركة في الوصول إلي المواطنين وكيفية توضيح الرؤية العامة للمشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها أكبر مشروع قومى يهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.